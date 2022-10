Roma-Inter Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Dopo la disfatta in UEFA Youth League contro il Barcellona (qui il tabellino) l’Inter di Cristian Chivu cerca il riscatto nel campionato di categoria. L’avversario è la Roma di Federico Guidi. Ecco tutte le infomazioni utili su Roma-Inter di Primavera 1 per scoprire dove vederla in diretta TV e Live streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

IN CERCA DI RISCATTO – L’Inter di Cristian Chivu deve cambiare marcia. Dopo i 6 gol incassati in UEFA Youth League contro il Barcellona, è tempo di voltare pagina e andare avanti. Domenica 9 ottobre i nerazzurri affronteranno la Roma di Federico Guidi. Il match, valido per la 7ª giornata del campionato Primavera 1, si giocherà allo stadio Agostino di Bartolomei di Roma. Il calcio d’inizio è fissato per le 11. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 10,30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Trattandosi di un’esclusiva SportItalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Roma-Inter verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). Potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.