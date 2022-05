Roma-Inter Primavera 1-2: Chivu vince lo scudetto ai supplementari!

L’Inter Primavera di Cristian Chivu è campione d’Italia! La formazione nerazzurra, nella finalissima contro la Roma di De Rossi, vince 2-1 ai tempi supplementari grazie al gol di Iliev nel primo tempo di extra time!

VITTORIA – L’Inter Primavera è campione d’Italia per la decima volta nella sua storia! La prima per Cristian Chivu! Un trionfo grazie al gol di Iliev nel primo tempo supplementare che permette ai nerazzurri di vincere 2-1 contro i pari età della Roma. La festa al Mapei Stadium può cominciare! Complimenti all’Inter e a Chivu per questo super successo!