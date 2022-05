Roma-Inter Primavera 1-1: Casadei manda la finale ai supplementari

L’Inter Primavera di Cristian Chivu si sta giocando la finale scudetto del campionato di categoria contro la Roma. Al termine dei 90 minuti il punteggio è ancora di parità ma sull’1-1. Dunque si andrà ai supplementari.

REPORT – L’Inter di Cristian Chivu non ha giocato una bella partita contro la Roma di De Rossi e anzi, era andata addirittura sotto su una dormita della difesa al minuto 70 con Vicario abile a insaccare alle spalle di Rovida. Ma l’Inter non muore mai e, a 9 minuti dal novantesimo, ci pensa il solito Casadei a rimettere il punteggio in parità. Serviranno dunque i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore per decretare chi sarà il campione d’Italia del campionato di Primavera 1. Segui qui i trenta minuti addizionali con il live testuale (vedi articolo).