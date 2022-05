Roma-Inter, oggi la finale del Campionato Primavera 1: probabili formazioni

Roma-Inter è l’ultimo atto del Campionato Primavera 1: al Mapei Stadium di Reggio Emilia, questa sera alle ore 20.30, si assegna il titolo Under-19. A differenza delle semifinali, per la finale non c’è vantaggio per chi era meglio piazzato nella stagione regolare quindi con parità al 120′ si va ai rigori. Queste le probabili formazioni.



ROMA-INTER PRIMAVERA – LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Mastrantonio; Vicario, Feratovic, Ndiaye; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato, Cherubini; A. Satriano. Allenatore: De Rossi

Inter (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Moretti, Hoti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Abiuso, Jurgens. Allenatore: Chivu