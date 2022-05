Roma-Inter, finale campionato Primavera 1: tutte le informazioni sui biglietti

L’Inter Primavera martedì 31 maggio sfiderà la Roma nella finale del campionato Primavera 1, “Trofeo Giacinto Facchetti”, in programma al Mapei Stadium alle ore 20.30. La Lega Serie A comunica tutte le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti

FINALISSIMA – L’Inter Primavera sfiderà domani la Roma nella finale del Campionato Primavera 1, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.30. La Lega Serie A ha comunicato tutte le informazioni relative ai biglietti per la sfida.

Prezzi e modalità di vendita dei biglietti per assistere a Roma-Inter

Tribuna Ovest centrale superiore e inferiore 15 euro. Tribuna Ovest laterale superiore 10 euro, 5 euro per gli Under 14. Tribuna Est 10 euro, 5 euro per gli Under 14. Ai sostenitori della Roma sarà riservato il settore Tribuna Est, ai sostenitori dell’Inter sarà riservato il settore Tribuna Ovest Laterale superiore. È possibile acquistare i biglietti a partire dalle ore 18.00 di oggi, lunedì 30 maggio, online sul sito Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi presso le biglietterie del Mapei Stadium martedì 31 maggio a partire dalle ore 18.30.