Roma-Inter Coppa Italia Primavera 1-0, niente finale

La Roma Primavera batte l’Inter 1-0 e la elimina dalla Coppa Italia Primavera. I giallorossi andranno in finale.

SECONDO TEMPO – Scende in campo leggermente meglio l’Inter di Cristian Chivu dopo un primo tempo sottotono. Molto probabile che serviranno dei cambi per sbloccare la gara. Ad andare vicino al gol è sempre la Roma al 62′ con Pagano che viene fermato da una bella risposta di Botis. Reagisce finalmente l’Inter al 63′, con Issiaka Kamaté, lui mancino decide di concludere con un destro a giro che sfiora il palo. Gara combattuta che non vede una squadra dominare l’altra. Owusu spara al 75′ addosso a Baldi, divorando il gol del vantaggio sull’assist di Pio Esposito. All’80 arriva il gol del vantaggio della Roma. Cross perfetto di Oliveiras che pennella con il sinistro e trova Keramistis troppo solo in area che fa 1-0. Chivu prova il tutto per tutto mettendo dentro Dennis Curatolo e Amadou Sarr. Sembrano comunque i giallorossi la squadra che più cerca il gol in questo finale di gara. All’ultimo secondo solo davanti a Botis, Cassano si divora il 2-0.