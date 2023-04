Roma-Inter Coppa Italia Primavera 0-0 al 45′, Chivu già senza voce

Finisce 0-0 il primo tempo tra Roma e Inter Primavera gara valida per la semifinale di Coppa Italia Primavera.

PRIMO TEMPO – La semifinale è il remake di quella che è stata la finale Scudetto dello scorso anno. Roma e Inter si affrontano dopo il 2-2 di qualche settimana fa e partono subito aggressivi. Al 10′ arriva il vantaggio della Roma con Faticanti dopo un’uscita a vuoto di Botis. Si alza però la badierina dell’assistente e viene annullato per un netto fuorigioco. All 22′ Missori ha l’occasione per passare in vantaggio dopo una bella azione di Cherubini. Solo a porta vuota il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Risponde l’Inter al 27′ con una gran conclusione di Nikola Iliev dal limite dell’area. Baldi risponde però con un intervento spettacolare. Ancora i giallorossi al 31′, con Pagano questa volta che tira alto però. Iniziano a diventare tante le occasioni per la squadra di Guidi. Tanta Roma, pochissima Inter in questi primi 45 minuti.