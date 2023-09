Real Sociedad-Inter U19, Youth League: cronaca e risultato in diretta

L’Inter Under 19 è attesa dall’esordio in UEFA Youth League contro la Real Sociedad in trasferta. Primo impegno europeo in stagione per i ragazzi di Cristian Chivu, che vengono da due vittorie ed un pareggio in campionato. Fischio d’inizio previsto alle ore 12, segui l’evento LIVE con la cronaca testuale.

LIVE REAL SOCIEDAD-INTER U19 (ore 12)

11.50 Esordirà l’Inter Primavera con la terza maglia color arancio lanciata pochi giorni fa da Nike in collaborazione con il club nerazzurro. Intanto i ragazzi di Chivu sono in campo con la divisa di riscaldamento dello stesso colore e bianca.

11.45 Chivu conferma il tridente Kamate-Sarr-Quieto, che tanto ha dato nell’ultima vittoria contro la Fiorentina. Torna anche Aleksandar Stankovic dal primo minuto dopo aver scontato la squalifica nella scorsa partita di campionato.

11.35 Manca ormai poco all’inizio della prima giornata di UEFA Youth League tra Real Sociedad e Inter. Il fischio dell’arbitro Henrikh Nalbandyan ci sarà alle ore 12. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Real Sociedad (4-3-3): Zango; Nores, Martin, Ropero, Olarra; Arruti, Lebarbier, Garcia; Ramirez, Mariezkurrena, Orobengoa. A disposizione: Velarde, Amenabar, Segurola, Eceizabarrena, Gorosabel, Garro, Arenzana. Coach: Mikel Llorente.

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Maye, Cocchi; Di Maggio; Stankovic, Berenbruch; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Raimondi, Bovo, Ricordi, Guercio, Matjaz, Spinacce, Vedovati. Coach: Cristian Chivu.

