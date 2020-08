Real Madrid con lâ€™Inter in UEFA Youth League: Juventus fuori 11 contro 10

Real Madrid con l’Inter in UEFA Youth League: Juventus fuori 11 contro 10

Il Real Madrid sfiderà l’Inter ai quarti di finale di UEFA Youth League, mercoledì alle ore 18 al Colovray Sports Centre di Nyon. La Juventus va avanti subito e rimane pure in superiorità numerica, poi ne becca tre.

L’AVVERSARIO – Il Real Madrid, allenato dall’ex leggenda dei blancos Raul Gonzalez Blanco, sarà il prossimo rivale dell’Inter in UEFA Youth League. Nell’ultimo ottavo di finale del torneo gli spagnoli vincono 1-3 contro la Juventus, in una partita dall’andamento particolare. Due minuti e i bianconeri sono già in vantaggio, con Franco Tongya bravo a sfruttare un errore della retroguardia avversaria. All’11’ Jordi calcia il pallone addosso a Jean-Claude Ntenda, già a terra per un fallo precedente di un altro avversario: rosso diretto. Sembra tutto apparecchiato per una facile vittoria della Juventus, avanti di un gol e di un uomo: tutto il contrario. Alla mezz’ora conclusione di Sergio Arribas e pareggio del Real Madrid, che due minuti dopo capovolge il risultato: bella combinazione a liberare Carlos Gonzalez in area e 1-2. Juan Latasa chiude i conti al 57’, con una discesa sulla fascia destra dove lascia sul posto Paolo Gozzi: Juventus al tappeto. Inter-Real Madrid si giocherà mercoledì alle ore 18 per un posto nelle semifinali di UEFA Youth League.