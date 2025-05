Re Cecconi entusiasta: «Inter, sono onorato! Ora i playoff»

Premiato come miglior difensore della stagione regolare, Gabriele Re Cecconi ha voluto ringraziare l’Inter, lo staff e i suoi compagni di Primavera per il prestigioso traguardo.

FELICE – Gabriele Re Cecconi, difensore dell’Inter Primavera, a margine della premiazione ai ‘Primavera Best Awards’ organizzati da Sportitalia, ha commenta così il traguardo. Il giovane nerazzurro, dopo un’annata quasi perfetta, è stato premiato come miglior difensore della regular season. Adesso però, ci sarà spazio ai playoff con l’Inter già qualificata in semifinale. Queste le sue parole come si legge sul proprio profilo social: «Sono molto contento e onorato di aver ricevuto questo premio. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra e lo staff, senza di loro non avrei potuto ottenere questo riconoscimento. Ora testa alle fasi finali».