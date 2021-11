Ratulutra (all. Shakhtar U19): «Vogliamo risultato positivo. Inter forte»

Oggi alle 14 l’Inter Primavera di Chivu giocherà in UEFA Youth League contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico degli ucraini Ratulutra ha parlato in conferenza stampa.

INFORTUNATI − Ratulutra parla del momento dello Shakhtar Donetsk Under-19: «L’umore è fantastico. Ci piacerebbe ottenere un risultato positivo, ci stiamo preparando davvero bene per questa partita. Ci stiamo preparando come al solito. Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, posso dire che Ivan Losenko ha avuto problemi nell’ultima partita. Al contempo, dopo una lunga assenza, è tornato Artem Sholar, anche se non entrerà in gruppo velocemente. Per ritornare al massimo, ha bisogno almeno di una settimana».

AVVERSARIA − Sull’Inter, questo il pensiero di Ratulutra: «L’Inter è un’ottima squadra che si chiude bene per poi ripartire con velocità. Avremo di fronte avversari meritevoli, ma cercheremo di mettere in mostra il nostro gioco e, ovviamente, faremo ogni sforzo per raggiungere il massimo risultato».

OBIETTIVI − Ratulutra crede alla qualificazione: «La cosa più importante è rimanere fedeli nelle nostre convinzioni, soddisfare gli obiettivi prefissati, e tutto ciò ci porterà a un risultato positivo. Dobbiamo vincere le due partite rimanenti per passare alla fase successiva della competizione».

Fonte: shakhtar.com