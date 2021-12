Primavera, ultimi 15′ di Inter-Sassuolo: rischio rigori, Chivu punta tutti sui cambi

Primavera, ancora nessun gol negli Ottavi di Finale di Coppa Italia di categoria. Ultimo quarto d’ora di Inter-Sassuolo per scongiurare i rigori

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari (vedi articolo), l’occasione per portarsi in vantaggio è nerazzurra. Il colpo di testa di Fontanarosa viene intercettato da Vitale, che tiene il Sassuolo in partita. Nel frattempo, Chivu ha già effettuato tutti e sei i cambi a disposizione. Il rischio lotteria dei rigori diventa sempre più elevato. Squadre già in campo per l’ultimo quarto d’ora più recupero.

0 INTER – SASSUOLO 0

INTER U19 (3-5-2): 1 Rovida; 23 A. Moretti, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa; 19 Silvestro (27 Dervishi dal 99′), 14 Fabbian (24 Andersen dall’83’), 4 Sangalli (25 Grygar dal 61′), 18 Nunziatini (8 Casadei dal 61′), 7 Peschetola (C); 10 Iliev (29 Pelamatti dal 70′), 22 Abiuso (35 Zuberek dall’83’).

A disposizione: 12 Basti, 40 Raimondi; 5 Hoti, 16 Cecchini Muller, 31 Curatolo, 34 Sarr.

Allenatore: Cristian Chivu

SASSUOLO U19 (4-3-3): 12 Vitale; 73 Cavallini, 4 Flamingo, 5 Cehu, 3 Pieragnolo; 77 Casolari (25 Ahmed dal 76′), 8 Arcopinto (21 Aucelli dal 104′), 28 Touré (30 Kumi dal 63′); 11 Daniels (59 Diawara dal 76′), 9 Ferrara (95 Forchignone dal 63′), 10 Karamoko.

A disposizione: 1 Zacchi; 18 Mata, 19 Zalli, 23 Samele, 27 Macchioni, 70 Abubakar, 99 Estevez.

Allenatore: Emiliano Bigica

ARBITRO: Marco Monaldi della sezione di Macerata.

NOTE – Ammoniti: Casolari (S) al 16′, Iliev (I) al 23′, Matjaz (I) al 25′, Flamingo (S) al 34′, Abiuso (I) al 56′, Pieragnolo (S) al 68′ e Amhed (S) al 76′. Recupero: 1′ (PT), 3′ (ST) e 2′ (PTS).