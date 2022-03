Primavera, tour de force Inter dopo la sosta: 5 partite in 15 giorni a orari diversi

Primavera in pausa tanto quanto la Serie A ma dopo la sosta gli impegni dell’Inter U19 di Chivu saranno ravvicinatissimi. Le prossime cinque partite in calendario si giocheranno nel giro di quindici giorni. E gli orari completamente diversi l’uno dall’altro sono una difficoltà extra

CALENDARIO FITTO – La sosta servirà all’Inter Under-19 di Cristian Chivu di ricaricare le pile dopo il pareggio contro la capolista Roma (vedi articolo). Il Campionato Primavera 1 nerazzurro ripartirà con cinque partite in quindici giorni. Si inizia con Inter-Sassuolo (lunedì 4 aprile, ore 17:00) e nella stessa settimana è prevista Pescara-Inter (sabato 9 aprile, ore 10:30). Poi toccherà alla doppietta Inter-Napoli (martedì 12 aprile, ore 14:30) e Genoa-Inter (sabato 16 aprile, ore 12:30). Infine ecco Inter-Lecce (martedì 19 aprile, ore 14:00) a chiudere il tour de force nerazzurro. Curiosità: le partite si giocheranno in cinque orari diversi. L’attuale terzo posto in co-abitazione (vedi classifica) non può soddisfare l’Inter di Chivu, che nelle prossime cinque giornate cercherà di accorciare dalla vetta.