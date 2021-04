Primavera, torna in casa l’Under-19 di Madonna: data e ora di Inter-Cagliari

Primavera, l’Inter Under-19 di Madonna torna a giocare tra le mura amiche. In programma Inter-Cagliari, che arriva dopo la vittoria last minute in casa dell’Ascoli e il pareggio in casa del Genoa

DATA E ORA – Dopo la doppia trasferta, l’ultima con risultato di 1-1 in casa del Genoa (vedi articolo), l’Inter Under-19 di Armando Madonna torna in campo presso il Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” a Milano. In arrivo il Cagliari di Alessandro Agostini, che attualmente si trova al decimo posto in classifica con 24 punti come la Fiorentina. L’Inter, invece, è sempre terza a quota 34 punti, tra Roma (36) e la coppia formata da Juventus e SPAL (32) ma i primi con una partita in meno e i secondi con una in più. Si gioca la 20ª giornata del Campionato Primavera 1, la quinta del girone di ritorno. L’appuntamento con Inter-Cagliari è fissato per domani – sabato 24 aprile 2021 – a partire dalle ore 11.00. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale.