Primavera Tim Cup, Inter-Frosinone: ecco le formazioni ufficiali del match

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al Centro di Formazione Suning per il match di Primavera Tim Cup tra Inter e Frosinone.

STARTING XI – Esordio in Tim Cup per i ragazzi dell’Inter Primavera di mister Armando Madonna. L’avversario di turno è il Frosinone di Luigi Marsella, che ha buttato fuori Ascoli e Udinese nei precedenti turni. Il calcio d’inizio della partita valida per gli ottavi di finale è fissato alle ore 14, diretta su Sportitalia.

Le formazioni ufficiali dei due allenatori:

INTER: 1 Stankovic; 2 Vaghi, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 10 Schirò (C), 5 Squizzato, 3 Colombini; 10 Oristanio; 11 Mulattieri, 9 Vergani

A disposizione: 12 Tononi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Burgio, 16 Sami, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Boscolo Chio, 20 Gnonto, 21 Bonfanti, 22 Fonseca

Allenatore: Armando Madonna

SASSUOLO: 1 Trovare; 2 Nigro, 3 Tonetto, 4 Vecchi, 5 Verde, 6 Giordani, 7 Venturini, 8 Santi, 9 Luciani, 10 Obleac, 11 Vitalucci

A disposizione: 12 Salvati, 13 Esposito, 14 Di Razzo, 15 Coccia, 16 Ortenzi, 17 Selvini, 18 Lauro, 19 Morelli, 20 Altobello

Allenatore: Luigi Marsella

Arbitro: Gualtieri (sez. Asti)

Fonte: inter.it