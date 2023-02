Primavera TIM Cup, definiti data e orario della semifinale Roma-Inter

L’Inter si è qualificata alle semifinali di Primavera TIM Cup, la Coppa Italia delle squadre Under-19, dove sfiderà la Roma. La Lega Serie A oggi ha definito il calendario: si gioca in gara secca in trasferta, in caso di parità tempi supplementari ed eventuali rigori.

PRIMAVERA TIM CUP – CALENDARIO SEMIFINALI

Roma-Inter mercoledì 5 aprile ore 15

Fiorentina-Genoa giovedì 6 aprile ore 17

Per entrambe le gare è prevista la diretta TV su Sportitalia.