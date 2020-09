Primavera TIM Cup 2020-2021, tabellone e possibili avversarie Inter

Condividi questo articolo

Armando Madonna Inter Primavera

La Primavera TIM Cup 2020-2021 inizierà mercoledì 23 settembre (vedi calendario). Oggi è stato effettuato il sorteggio del tabellone: ecco tutti i turni e le possibili avversarie dell’Inter Primavera.

PRIMAVERA TIM CUP 2020-2021 – TESTE DI SERIE

1 Fiorentina

2 Atalanta

3 Cagliari

4 Inter

5 Juventus

6 Genoa

7 Roma

8 Empoli

In caso di sfida fra due teste di serie ai quarti di finale giocherà in casa quella col numero più basso (in semifinale gioca il ritorno in casa).

PRIMAVERA TIM CUP 2020-2021 – SORTEGGIO TABELLONE

PRIMO TURNO ELIMINATORIO



1 Monza-Pisa

2 Milan-Brescia

3 Sampdoria-Virtus Entella

4 Torino-Spezia

5 Frosinone-Salernitana

6 Sassuolo-SPAL

7 Cremonese-Parma

8 Reggiana-Pescara

9 Verona-Pordenone

10 Venezia-Cittadella

11 Bologna-Chievo

12 Udinese-Vicenza

13 Lecce-Benevento

14 Crotone-Reggina

15 Napoli-Ascoli

16 Lazio-Cosenza

SECONDO TURNO ELIMINATORIO



1 Vincente primo turno 1-Vincente primo turno 2

2 Vincente primo turno 3-Vincente primo turno 4

3 Vincente primo turno 5-Vincente primo turno 6

4 Vincente primo turno 7-Vincente primo turno 8

5 Vincente primo turno 9-Vincente primo turno 10

6 Vincente primo turno 11-Vincente primo turno 12

7 Vincente primo turno 13-Vincente primo turno 14

8 Vincente primo turno 15-Vincente primo turno 16

OTTAVI DI FINALE

1 Fiorentina-Vincente secondo turno 1

2 Juventus-Vincente secondo turno 2

3 Empoli-Vincente secondo turno 3

4 Genoa-Vincente secondo turno 4

5 Roma-Vincente secondo turno 5

6 Cagliari-Vincente secondo turno 6

7 Inter-Vincente secondo turno 7

8 Atalanta-Vincente secondo turno 8

QUARTI DI FINALE

1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

FINALE

1 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

In grassetto la parte di tabellone riguardante l’Inter.

PRIMAVERA TIM CUP 2020-2021 – IL CALENDARIO



Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 16 dicembre 2020

Quarti di finale: mercoledì 13 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 marzo 2021

Finale: mercoledì 7 aprile 2021