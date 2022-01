Primavera, SPAL-Inter decisa da due gollonzi in 7′: 0-2 e Chivu ringrazia

Primavera, SPAL-Inter termina 0-2. La 15ª giornata del Campionato Primavera 1 sorride alla squadra nerazzurra, che apre e chiude la pratica spallina nel giro di 7′ nella ripresa. Decisivo il gol di Fabbian ma anche l’ingresso di Peschetola. Chivu avanza in classifica

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), le squadre tornano in campo senza modifiche. E infatti sono necessari le prime sostituzioni per far cambiare inerzia a una partita bloccata. Al 63′ una doppia parata di uno strepitoso Rovida salva l’Inter, che va in vantaggio dieci minuti dopo. Al 73′ l’ottima azione di Silvestro sulla destra culmina nella parata di Rigon, che “colpisce” Fabbian, autore di un gol a dir poco di rapina. Palla sul palo e poi in rete, a porta vuota, inconsapevolmente. Poi, appena entrato, all’80’ Peschetola semina il panico sulla trequarti spallina e calcia in porta, trovando la deviazione vincente di Csinger, che beffa Rigon alzando un campanile imparabile. SPAL-Inter termina 0-2: tre punti importanti per la squadra di Chivu, pur senza brillare dal punto di vista tecnico-tattico.

0 SPAL – Inter 2

MARCATORI: Fabbian (I) al 73′ e aut. Csinger (I) all’80’.

SPAL (4-2-3-1): 1 Rigon; 20 Pabai, 5 Csinger (4 Saio dall’82’), 6 Nador (C), 79 Yabre; 11 Forapani, 30 Roda (16 Martini dall’87’); 77 Noireau-Dauriat (19 Dell’Aquila dal 62′), 40 Sperti (8 Gineitis dall’87’), 17 Orfei; 28 Puletto (38 Wilke dal 62′).

A disposizione: 22 Magri; 3 Borsoi, 14 Simonetta, 21 Fiori, 24 Saiani, 27 Valdesi, 39 Abdalla.

Allenatore: Fabrizio Piccareta

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti (19 Silvestro dal 39′), 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 6 Franco Carboni; 25 Grygar, 8 Sangalli (38 Valentin Carboni dal 59′), 14 Fabbian (24 Andersen dal 79′); 8 Casadei (C); 9 Jurgens (7 Peschetola dal 79′), 30 Owusu (31 Curatolo dal 59′).

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 10 Iliev, 27 Dervishi, 37 Peretti, 39 Kamate.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Ettore Longo della sezione di Cuneo.

NOTE – Ammoniti: Fabbian (I) al 52′, Puletto (S) al 56′, Matjaz (I) al 62′ e Roda (S) al 70′; Recupero: 2′ (PT) e 3′ (ST).