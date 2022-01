Primavera, SPAL-Inter 0-0 dopo i primi 45′. Zanotti va fuori per infortunio

SPAL-Inter è la prima partita nerazzurra del 2022 dopo il lungo stop del Settore Giovanile. Squadre in campo per la 15ª giornata del Campionato Primavera 1. Risultato bloccato sullo 0-0 ma la cattiva notizia per l’Inter è l’infortunio di Zanotti, che verrà valutato nelle prossime ore

PRIMO TEMPO – Pochissime emozioni e nessun gol nei primi 45′ di SPAL-Inter in quel di Ferrara. Ritmi lenti e troppa imprecisione, com’è normale che sia dopo oltre un mese di stop. L’occasione più ghiotta è per i padroni di casa, che sfruttano un errore di Sangalli per arrivare in porta ma è lo stesso centrocampista nerazzurro a rimediare. Complessivamente, un po’ meglio la SPAL che l’Inter. Da segnalare l’infortunio di Zanotti, costretto a uscire anzitempo. Tra poco le squadre in campo per la ripresa di SPAL-Inter: si riparte dallo 0-0 del primo tempo.

0 SPAL – Inter 0

SPAL (4-2-3-1): 1 Rigon; 20 Pabai, 5 Csinger (C), 6 Nador, 79 Yabre; 11 Forapani, 30 Roda; 77 Noireau-Dauriat, 40 Sperti, 17 Orfei; 28 Puletto.

A disposizione: 22 Magri; 3 Borsoi, 4 Saio, 8 Gineitis, 14 Simonetta, 16 Martini, 19 Dell’Aquila, 21 Fiori, 24 Saiani, 27 Valdesi, 38 Wilke, 39 Abdalla.

Allenatore: Fabrizio Piccareta

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti (19 Silvestro dal 39′), 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 6 Franco Carboni; 25 Grygar, 8 Sangalli (C), 14 Fabbian; 8 Casadei; 9 Jurgens, 30 Owusu.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 7 Peschetola, 10 Iliev, 24 Andersen, 27 Dervishi, 31 Curatolo, 37 Peretti, 38 Valentin Carboni, 39 Kamate.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Ettore Longo della sezione di Cuneo.

NOTE – Recupero: 2′ (PT).