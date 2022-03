Primavera, scontro diretto per il podio e/o sorpasso: data e ora di Inter-Cagliari

Primavera in campo nel weekend nel giorno di vigilia per la Prima Squadra. L’Inter U19 di Chivu sarà impegnata in casa. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Cagliari del Campionato Primavera 1

SCONTRO DIRETTO – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu torna in campo tra le mura amiche nel weekend. Domani – sabato 12 marzo 2022 – è in programma la 24ª giornata del Campionato Primavera 1 presso il Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” a Milano. In campo Inter-Cagliari a partire dalle ore 11:00, una sfida di alta classifica. Le due squadre, infatti, al momento condividono la terza posizione in classifica a quota 39 punti. Il Cagliari di Alessandro Agostini, però, deve recuperare una partita. Pertanto i tre punti assumeranno un valore più importante, per chi riuscirà a portarli a casa. L’Inter di Chivu punta a restare ai piani alti, magari tentando il sorpasso sulla Fiorentina (40) seconda. Seguite tutti gli aggiornamenti relativi allo scontro diretto Inter-Cagliari su Inter-News.it nella mattinata di domani.