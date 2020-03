Primavera, Roma-Inter (22Âª giornata): dove vederla in TV e streaming

Primavera, Roma-Inter (22ª giornata): dove vederla in TV e streaming

Nel weekend è in programma la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20. L’Inter sarà impegnata in trasferta presso lo Stadio “Tre Fontane” di Roma. Ecco come seguire in diretta TV e LIVE streaming Roma-Inter della categoria Under 19

DOVE SEGUIRE LA PARTITA – L’appuntamento è fissato per domani – sabato 7 marzo 2020 – a partire dalle ore 13.00. Dopo la netta vittoria interna sul Genoa, l’Inter Primavera di Armando Madonna sarà ospite dei pari età della Roma Primavera di Alberto De Rossi. In programma la sfida valida per la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20, la settima del girone di ritorno. La partita Roma-Inter Under 19 verrà trasmessa in chiaro e in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del DTT e in HD su SI Smart), ma anche in LIVE streaming sul sito di Sportitalia [Sportitalia.com].

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Madonna si trova momentaneamente al terzo posto a quota 38 punti, preceduta dal Cagliari (45) e inseguita dalla Juventus (35). La Roma di De Rossi è quinta con 31 punti insieme alla Sampdoria, davanti ai cugini del Genoa (28). La distanza tra le due squadre è sette punti, ma entrambe devono recuperare una partita (Bologna-Inter per i nerazzurri, ndr). Seguite il pre-partita, la partita e il post-partita su Inter-News.it a partire dalla mattinata di domani.