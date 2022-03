Primavera, Roma-Inter 1-1: Casadei non basta. 10 vs 11 non sfruttato

È appena terminata Roma-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo a Trigoria, con le reti arrivate nel primo tempo segnate da Casadei per i nerazzurri e Voelkerling Persson per i giallorossi. Non sfruttata la superiorità numerica per i nerazzurri nel finale.

PAREGGIO – Il match riprende sul punteggio di 1-1, dopo la rete di Voelkerling Persson nel recupero del primo tempo (vedi articolo). Sfida che riparte in modo equilibrato, con entrambe le squadre che attaccano e creano occasioni alla ricerca del gol del vantaggio. Al 70′ brutta tegola per la Roma, quando Ndiaye interviene in ritardo su Franco Carboni e viene sanzionato con il secondo giallo che lascia i giallorossi in dieci. Con la superiorità numerica l’Inter ci prova, particolarmente nel finale quando Iliev costringe Mastrantonio a un grande intervento su un tiro dalla distanza. In pieno recupero Nunziatini crossa perfettamente col sinistro e Casadei di testa non riesce a centrare la porta a pochi passi dalla riga. Termina così 1-1 la sfida, un pareggio amaro visto quanto accaduto durante il match.

ROMA 1 – 1 INTER

MARCATORI: Casadei (I) al 14′, Voelkerling Persson (R) al 45’+3

ROMA: 1 Mastrantonio; 2 Missori, 5 Tripi, 7 Voelkerling, 8 Tahirovic, 10 Volpato, 15 Ndiaye, 16 Faticanti, 22 Rocchetti, 39 Cherubini, 34 Keramitsis

A disposizione: 12 Berti, 30 Baldi, 3 Vicario, 4 Morichelli, 9 Satriano, 14 Oliveiras, 17 Di Bartolo, 18 Cassano, 21 Zajsek, 26 Louakima, 28 Pagano, 42 Pisilli

Allenatore: Alessandro Toti

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 Moretti, 6 Carboni F.; 25 Grygar, 4 Sangalli (C), 8 Casadei; 7 Peschetola; 38 Carboni V., 9 Jurgens

A disposizione: 21 Botis, 32 Calligaris, 3 Cortinovis, 10 Iliev, 14 Fabbian, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 29 Pelamatti, 35 Zuberek

Allenatore: Cristian Chivu