Primavera, rinviate prossime due giornate di campionato: il comunicato

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia il rinvio delle prossime due giornate del campionato Primavera 1

RINVIO – La Lega Serie A ha deciso per il rinvio delle prossime due giornate del campionato Primavera 1. Di seguito il comunicato ufficiale: “Si comunica che le gare della 16ma e della 17ma giornata del Campionato Primavera1 TIMVISION, programmate rispettivamente per il 15,16 e 17 gennaio 2022 e per il 21,22 e 23 gennaio 2022 sono rinviate a data da destinarsi”.