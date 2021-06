Primavera, punta in alto l’Under-19 di Madonna: data e ora di Inter-Empoli

Primavera, l’Inter Under-19 di Madonna è a caccia dei tre punti per fare il controsorpasso sulla Juventus, da oggi capolista. In programma Inter-Empoli, che arriva dopo il pari per 1-1 contro i bianconeri nella scorsa giornata.

DATA E ORA − Dopo il pareggio ottenuto sul campo della Juventus, l’Inter Under-19 di Armando Madonna torna nuovamente in campo per la 27ª giornata, la dodicesima del girone di ritorno, del Campionato Primavera 1. In arrivo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, l’Empoli di Antonio Buscè, che attualmente si trova al sesto posto in classifica a quota 43 punti. L’Inter, invece, è seconda con 50 punti all’attivo, a +1 dalla Sampdoria terza e a -1 dalla Juventus capolista che ha vinto oggi contro la Fiorentina per 0-1 (ha quindi una gara in più rispetto ai nerazzurri). L’appuntamento tra Inter-Empoli è fissato per domani – sabato 5 giugno 2021 – a partire dalle ore 19.00. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale.