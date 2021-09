Primavera, primi 45′ da dimenticare per Chivu: Inter-Juventus 0-2! Carboni male

Inter-Juventus in campo per la quarta giornata del Campionato Primavera 1. Pessimo primo tempo per la squadra di Chivu, punita dalla Juventus alle prime due (e uniche) occasioni

PRIMO TEMPO – Dopo due occasioni per l’Inter, la Juventus alla prima vera occasione passa in vantaggio. Il gol è di Turco, che al 25′ conclude di prima con un preciso piatto sinistro sul palo difeso da Botis, preso in controtempo. Brutto errore difensivo di Carboni che, pressato, perde palla e permette a Mulazzi di creare scompiglio in area, prima di servire Turco centralmente. Al 33′ la Juventus raddoppia con Turicchia, che sfugge alla difesa dell’Inter arrivando puntuale sull’assist di Iling-Junior da sinistra e non dà scampo a Botis. La Juventus colpisce l’Inter di Chivu prima da destra e poi da sinistra, evidentemente più di qualcosa non funziona nell’assetto nerazzurro. Il primo tempo si chiude sullo 0-2 in favore della Juventus.

0 INTER – JUVENTUS 2

MARCATORE: Turco (J) al 25′ e Turicchia (J) al 33′.

INTER U19 (4-3-3): 21 Botis; 2 Zanotti (C), 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 6 F. Carboni; 8 Casadei, 25 Grygar, 14 Fabbian; 10 Iliev, 9 Jurgens, 22 Abiuso.

A disposizione: 1 Rovida, 32 Calligaris; 3 Cortinovis, 7 Peschetola, 11 Goffi, 13 Matjaz, 18 Nunziatini, 19 Silvestro, 23 A. Moretti, 26 Mirarchi, 29 Pelamatti, 30 Owusu.

Allenatore: Cristian Chivu

JUVENTUS U19 (4-4-1-1): 1 Senko; 2 Savona, 5 Nzouango, 13 Muharemovic, 3 Turicchia; 14 Mulazzi, 10 Bonetti, 4 Omic (C), 11 Iling-Junior; 7 Hasa; 18 Turco.

A disposizione: 12 Scaglia, 30 Daffara; 6 Citi, 19 Fiumano, 21 Doratiotto, 23 Ledonne, 24 Dellavalle, 25 Mbangula, 26 Sekularac, 27 Galante, 28 Strijdonck, 29 Maressa.

Allenatore: Andrea Bonatti

ARBITRO: Luca Angelucci della sezione di Foligno (PG).

NOTE – Recupero: 1′ (PT).