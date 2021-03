Primavera, oggi Inter-Lazio di Coppa Italia! Madonna, in palio le semifinali

Primavera, torna protagonista la Coppa Italia con l’appuntamento infrasettimanale. Oggi in campo Inter-Lazio, che vale l’accesso alle semifinali. I biancocelesti di Menichini sul cammino di Madonna

QUARTI DI FINALE – Dopo aver battuto i pari età del Crotone agli ottavi di finale con un netto 3-0 (vedi articolo), l’Inter Under-19 di Armando Madonna torna in campo per la Coppa Italia Primavera. Oggi – mercoledì 17 marzo – affronterà la Lazio allenata da Leonardo Menichini presso il Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” a partire dalle ore 13.00. Inter-Lazio in gara secca è valida per i quarti e darà quindi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Primavera. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento con aggiornamenti al termine di ogni frazione di gioco.

