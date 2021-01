Primavera, non buona la ‘prima’ per Madonna: Inter-Torino...

Primavera, non buona la ‘prima’ per Madonna: Inter-Torino finisce in parità

Armando Madonna Inter Primavera

Primavera, Inter-Torino è appena terminata. La prima partita – valida per la 7ª giornata del Campionato Primavera 1 – dopo il lungo stop si conclude con un pareggio e poco spettacolo. La squadra di Madonna non convince, pur provandoci fino al 94′

SECONDO TEMPO – Dopo il primo tempo terminato 1-1 (vedi articolo), il risultato tra Inter e Torino non cambia più. Praticamente nessuna emozione nella ripresa. Tanti cambi e qualche azione di confusione, ma i portieri fanno da spettatori in una partita dai ritmi alternati. Nel complesso, troppi errori sotto porta e l’unica distrazione difensiva viene pagata con il pareggio granata. Dopo il triplice fischio finale espulso l’interista Lado Akhalaia per proteste. La squadra di Armando Madonna sale a quota 7 punti in classifica, in quattro partite (giocate), avendone ancora tre da recuperare.