Primavera, Madonna riparte con un nuovo vice: è un ex del vivaio Inter

Armando Madonna Inter Primavera

La stagione dell’Inter Primavera è iniziata ufficialmente nelle ultime ore. Per Madonna c’è subito una novità all’interno dello staff tecnico, anzi tre. Il nuovo vice è una vecchia conoscenza interista. A riportarlo è il sito ufficiale della società nerazzurra

NUOVO STAFF U19 – L’Inter Primavera di Armando Madonna si è radunata ieri per dare il via ufficiale alla stagione 2020/21, “anticipata” dalla fase finale della UEFA Youth League 2019/20. E purtroppo non terminata con la vittoria a Nyon. La prima grande novità stagionale riguarda lo staff del tecnico interista, grazie alla promozione di Nicola Beati al ruolo di vice allenatore. L’ex centrocampista del vivaio nerazzurro, che vanta 6 presenze in Prima Squadra, sostituisce così Tiziano Polenghi dopo appena una stagione. Il nuovo collaboratore tecnico invece è Gabriele Bonacina, che rimpiazza proprio Beati. Già ripresi gli allenamenti della nuova stagione sotto gli occhi vigili di Andrea Corrain, confermato nel ruolo di preparatore atletico. Cambia invece il preparatore dei portieri, che da quest’anno è Paolo Castelli anziché Paolo Orlandoni, entrato a far parte dello staff di Eusebio Di Francesco a Cagliari. A breve si conoscerà anche l’intera rosa dell’Under 19 nerazzurra, sicuramente modificata rispetto alla passata stagione e ancora in evoluzione causa mercato.