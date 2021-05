Primavera, l’Inter Under-19 di Madonna deve ritrovare la vittoria dopo il brutto KO nell’ultimo turno contro il Torino per 3-1. In programma Inter-Fiorentina, domani 15 maggio a partire dalle 13 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni

DATA E ORA − Dopo la sconfitta esterna sul campo del Torino per 3-1 (vedi articolo), l’Inter Under-19 di Armando Madonna torna in campo per la 23ª giornata del Campionato Primavera 1. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni è in arrivo la Fiorentina di Alberto Aquilani, che attualmente si trova al tredicesimo posto in classifica con 24 punti, cinque in più della Lazio e uno in meno di Bologna e Cagliari. L’Inter, invece, è sempre terza a quota 40 punti − tra Sampdoria (41) e Juventus (38) − guida la classifica del campionato di Primavera 1, la Roma con 42 punti all’attivo perché ha vinto oggi 2-3 l’anticipo col Torino. L’appuntamento con Inter-Fiorentina è fissato per domani − sabato 15 maggio 2021 − a partire dalle ore 13.00. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale.