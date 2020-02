Primavera Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: conferme in attacco

Primavera in campo, c’è Juventus-Inter: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita che andrà in scena a partire dalle ore 13.00 e valida per la 19ª giornata del Campionato Primavera 1. Coppia d’attacco Fonseca-Mulattieri confermata

JUVENTUS: 1 Israel; 2 Ntenda, 3 Anzolin, 4 Leone, 5 Vlasenko, 6 Gozzi, 7 De Winter, 8 Ahamada, 9 Sene, 10 Tongya, 11 Sekulov

A disposizione: 12 Garofani, 30 Dadone, 13 Riccio, 14 Turicchia, 15 Barrenechea, 16 Fagioli, 17 Miretti, 18 Da Graca, 19 Chibozo

Allenatore: Lamberto Zauli

INTER: 1 Pozzer; 2 Kinkoue, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 10 Gianelli, 5 Schirò, 8 Burgio, 3 Vezzoni; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Gerardi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Squizzato, 17 Boscolo Chio, 18 Casadei, 19 Satriano, 20 Gnonto, 21 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Alberto Santoro (sez. Messina)