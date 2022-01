Primavera, l’Inter Under-19 finalmente torna in campo dopo oltre un mese

Primavera, si torna in campo! Tutto pronto per il ritorno di tutte le attività del Settore Giovanile, a partire proprio dalla categoria Under-19. La squadra nerazzurra di Chivu, dopo la sosta obbligata, debutta in trasferta in questo nuovo anno solare

RITORNO IN CAMPO – Il lungo stop forzato del Campionato Primavera 1 vede finalmente la sua fine. E anche l’Inter Under-19 di Cristian Chivu potrà tornare in campo. L’appuntamento è fissato per domani – sabato 29 gennaio 2022 a partire dalle ore 13:00 – in casa della SPAL, a Ferrara. La squadra nerazzurra non scende in campo dal periodo pre-natalizio, precisamente dal 22 dicembre 2021. Ormai oltre un mese fa. Si riparte dall’ottima chiusura dell’anno solare in casa contro il Torino (vedi articolo). L’Inter di Chivu attualmente è quarta il classifica.