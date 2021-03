Primavera, l’Inter Under-19 di Madonna torna prima nel silenzio generale

Condividi questo articolo

Armando Madonna – Inter Primavera

Il Campionato Primavera 1 è ripartito dopo un lungo stop e finalmente la classifica, dopo quattordici giornate, inizia ad avere le sembianze giuste. L’Inter Under-19 di Madonna è riuscita a (ri)prendersi la prima piazza in co-abitazione dopo troppo tempo passato dietro

VETTA RITROVATA – La vittoria dell’Inter Under-19 nel turno infrasettimanale in casa del Bologna (vedi articolo) ha ristabilito alcune gerarchie in classifica. Oggi nel Campionato Primavera 1 la squadra nerazzurra è prima con 28 punti insieme alla Roma, che gode di una differenza reti migliore ma ha anche perso il primo scontro diretto stagionale. E viene da tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa Milan. A due giorni dalla partitissima Inter-Atalanta prima del giro di boa, l’Under-19 di Madonna può pregustare la possibilità di staccare i giallorossi (almeno per 48 ore). Ed è un primato silenzioso, frutto di un lavoro importante ma poco pubblicizzato. La rincorsa nerazzurra alla vetta è iniziata settimane fa e non è certo finita.