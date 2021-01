Primavera, l’Inter Under 19 di Madonna torna in...

Primavera, l’Inter Under 19 di Madonna torna in campo contro il Torino

Armando Madonna Inter Primavera

Il Campionato Primavera 1 riparte a distanza di quasi tre mesi dall’ultima partita giocata. Nel programma del weekend anche l’Inter Under 19 di Madonna, che contro il Torino giocherà la sua settima giornata pur trattandosi della quarta sfida di un torneo con troppi asterischi

RIECCO LA PRIMAVERA – L’Inter Under 19 di Armando Madonna è pronta a ripartire dopo il lungo stop del Campionato Primavera 1. I nerazzurri torneranno in campo domani – sabato 23 gennaio – a partire dalle ore 13.00, in casa. Al Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” sono attesi i pari età del Torino Under 19, allenati da Marcello Cottafava. Si tratta della 7ª giornata del campionato di categoria. Prima dello stop di inizio novembre, la classifica vedeva l’Inter settima a quota 6 punti ma con sole tre partite giocate rispetto alle cinque della Fiorentina. Il Torino addirittura tredicesimo (penultimo) con Cagliari e Sampdoria, a quota 1. Guida la Roma, prima a punteggio pieno con sei vittorie nelle prime sei giornate.