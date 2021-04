Il Campionato Primavera 1 negli ultimi giorni ha perso tragicamente uno dei suoi più talentuosi protagonisti. Anche in Inter-SPAL è stato rispettato il minuto di raccoglimento per Daniel Guerini, seppur in modalità inconsuete

MINUTO DI RACCOGLIMENTO – La tragica morte di Daniel Guerini, giovane calciatore della Lazio, ha scosso il mondo del calcio. E la sua scomparsa viene ricordata anche oggi, alla prima occasione utile, nel Campionato Primavera 1, in cui è stato protagonista in maglia biancoceleste. Peccato che il minuto di raccoglimento previsto prima del fischio d’inizio anche in Inter-SPAL sia stato “dimenticato” e recuperato solo a metà gara. Più precisamente, il silenzioso minuto di raccoglimento è stato fatto rispettare dall’arbitro Mario Saia della sezione di Palermo appena prima di fischiare l’inizio del secondo tempo. Una “curiosità” di cui sicuramente avremmo fatto a meno. Nel ricordo di Daniel, che riposi in pace.