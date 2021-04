Primavera, Inter-SPAL: le formazioni ufficiali! Madonna ripropone Stankovic

Primavera, Inter-SPAL tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni che si sfideranno presso lo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI) a partire dalle ore 10.30. Si tratta della partita valida per la 17ª giornata del Campionato Primavera 1, la seconda del girone di ritorno. Madonna dopo tempo schiera Stankovic in porta. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-SPAL

INTER UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Zanotti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Squizzato; 10 Mirarchi; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Botis; 13 Tonoli, 14 Andrea Moretti, 15 Dimarco, 16 Wieser, 17 Lindkvist, 18 Iliev, 19 Bonfanti, 20 Goffi, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

SPAL UNDER-19: 1 Galeotti; 2 Savona, 3 Yabre, 4 Peda, 5 Owolabi Belewu, 6 Simonetta, 7 Attys, 8 Ellertsson, 9 Piht, 10 Carra, 11 Cuellar.

A disposizione: 12 Wozniak; 13 Alcides, 14 Borsoi, 15 Csinger, 16 Raitanen, 17 Semprini, 18 Zanchetta, 19 Campagna, 20 Colyn, 21 Seck, 23 Pinotti, 24 Moro.

Allenatore: G. Scurto