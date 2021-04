Primavera, Inter-SPAL 0-0 dopo 45′. Ma che brivido l’uscita di Stankovic

Primavera, Inter-SPAL in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 17ª giornata del Campionato Primavera 1, la seconda del girone di ritorno. Risultato bloccato sullo 0-0. Pochissime emozioni ma anche un errore di Stankovic che poteva costare lo svantaggio

PRIMO TEMPO – Inizia meglio l’Inter, che non riesce a essere precisa al tiro. Ci provano prima Casadei e poi le due punte. Poi, prima della mezz’ora, brivido per un’uscita avventata di Stankovic ma per fortuna la difesa nerazzurra riesce a rimediare. Quarto d’ora finale a forti tinte biancazzurre. La SPAL cresce alla distanza ma comunque non ci sono altre occasioni. Il risultato di Inter-SPAL dopo 45′ è bloccato sullo 0-0.

0 INTER – SPAL 0

INTER UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Zanotti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Squizzato; 10 Mirarchi; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Botis; 13 Tonoli, 14 Andrea Moretti, 15 Dimarco, 16 Wieser, 17 Lindkvist, 18 Iliev, 19 Bonfanti, 20 Goffi, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

SPAL UNDER-19 (4-3-3): 1 Galeotti; 2 Savona, 4 Peda, 5 Owolabi Belewu, 3 Yabre; 8 Ellertsson, 6 Simonetta, 7 Attys; 10 Carrà, 9 Piht, 11 Cuellar (C).

A disposizione: 12 Wozniak; 13 Alcides, 14 Borsoi, 15 Csinger, 16 Raitanen, 17 Semprini, 18 Zanchetta, 19 Campagna, 20 Colyn, 21 Seck, 23 Pinotti, 24 Moro.

Allenatore: G. Scurto

ARBITRO: M. Saia della sezione di Palermo.

NOTE – Recupero: 0 (PT).