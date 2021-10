Primavera, Inter sotto in casa dell’Empoli campione d’Italia: 1-0 dopo 45′

Empoli-Inter nella quinta giornata del Campionato Primavera 1. Nei primi 45′ la prestazione nerazzurra in casa dei campioni d’Italia in carico è sottotono, come dimostrato dall’1-0

PRIMO TEMPO – L’Empoli inizia meglio dell’Inter ma non riesce a concretizzare tutte le occasioni create nella prima mezz’ora di gioco. Ci riesce al 36′, quando Ekong di destro supera Rovida su preciso assist di Baldanzi dalla sinistra. I minuti finali mostrano una sorta di reazione da parte dell’Inter, che cerca invano il pareggio con Jurgens. Nella ripresa ci saranno sicuramente delle novità, dato che Chivu in panchina ha due-tre titolari in grado di far cambiare inerzia alla partita.

1 EMPOLI – INTER 0

MARCATORE: Ekong (E) al 36′.

EMPOLI U19 (3-5-2): 1 Hvalic; 25 Ignacchiti, 6 Pezzola (C), 13 Evangelisti; 3 Rizza, 5 Degli Innocenti, 67 Bonassi, 22 Logrieco, 19 Boli; 17 Ekong, 10 Baldanzi.

A disposizione: 71 Biagini; 2 Morelli, 7 Rossi, 9 Villa, 11 Magazzu, 12 Toccafondi, 14 Guarino, 16 Heimisson, 21 Fini, 27 Renzi, 28 Indragoli, 98 Dragoner.

Allenatore: Antonio Buscè

INTER U19 (4-3-3): 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 A. Moretti, 3 Cortinovis, 6 F. Carboni; 25 Grygar, 4 Sangalli (C), 18 Nunziatini; 7 Peschetola, 9 Jurgens, 22 Abiuso.

A disposizione: 21 Botis, 33 Delvecchio; 2 Zanotti, 8 Casadei, 10 Iliev, 11 Goffi, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 24 Andersen, 30 Owusu.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino (Roma).

NOTE – Ammoniti: Degli Innocenti (E) e Nunziatini (I) al 27′; Recupero: 0 (PT).