Primavera, Inter in sofferenza col Verona che chiude in 10 uomini: 0-0 al 45′

Inter-Verona, sesta giornata del Campionato Primavera 1, sta andando in scena allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Nei primi 45′ i nerazzurri concedono diverse occasioni pericolose agli ospiti, ma avranno a disposizione una ripresa in superiorità numerica per l’espulsione di Grassi.

PRIMO TEMPO – Dopo il successo in Youth League contro lo Sheriff (vedi articolo), l’Inter Primavera si rituffa in campionato e ospita il Verona di Nicola Corrent. La prima occasione è dei veneti con Mattia Florio, che al 10′ calcia a lato da ottima posizione. Al 16′ il portiere nerazzurro Nikolaos Botis respinge un forte sinistro di David Flakus. L’Inter prova a scuotersi grazie alle discese di Mattia Zanotti, che al 26′ viene fermato fallosamente da Bernardo Calabrese, primo ammonito del match. Ancora pericoloso il Verona con Florio al 35′, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Al 40′ arriva una svolta: rosso diretto per Filippo Grassi che colpisce al volto Zanotti con una brutta entrata. Nonostante l’uomo in meno, gli ospiti sono di nuovo pericolosi con Andrea Colistra che colpisce la traversa con un destro dal limite dell’area al 44′. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Prima frazione di gioco in sofferenza per i ragazzi di Cristian Chivu, che ora potranno sfruttare 45′ in superiorità numerica.

INTER – VERONA 0-0

INTER: 21 Botis; 2 Zanotti, 23 Moretti A., 13 Matjaz, 6 Carboni; 14 Fabbian, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini; 11 Goffi, 9 Jurgens; 22 Abiuso

A disposizione: 1 Rovida, 33 Delvecchio, 3 Cortinovis, 4 Sangalli, 5 Hoti, 7 Peschetola, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 19 Silvestro, 24 Andersen, 25 Grygar, 27 Dervishi

Allenatore: Cristian Chivu

VERONA: 99 Kivila, 4 Redondi, 6 Calabrese, 7 Florio, 8 Turra, 10 Pierobon, 11 Flakus, 25 Grassi, 29 Minnocci, 37 Colistra, 42 Coppola

A disposizione: 1 Boseggia, 81 Patuzzo, 3 Ebengue, 9 Yeboah, 12 Bernardi, 19 Gomez, 22 Diaby, 27 Caia, 30 Bragantini, 33 Patanè, 97 Cazzadori

Allenatore: Nicola Corrent

Arbitro: Valerio Crezzini

Assistenti: Massimino – El Filali

NOTE – Ammoniti: Calabrese (V) al 26′. Espulsi: Grassi (V) al 40′. Recupero: 2′ (PT).