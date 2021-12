Primavera, Inter-Sassuolo senza gol: ritmi lenti, Rovida attento nei primi 45′

Primavera, Inter-Sassuolo in campo per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di categoria. Nessun gol nei primi 45′, in cui le squadre non mostrano grande cattiveria sotto porta

PRIMO TEMPO – L’Inter di Chivu crea più occasioni da gol, andando alla conclusione soprattutto con Iliev, ma rischia la beffa per una leggerezza di Matjaz in disimpegno, risolta dalla parata di Rovida su Daniels. Ritmi bassi e poca cattiveria. Partita fin troppo tattica e spezzettata per falli evitabili. Nel complesso, Inter meglio del Sassuolo di Bigica nei primi 45′ di gioco.

0 INTER – SASSUOLO 0

INTER U19 (3-5-2): 1 Rovida; 23 A. Moretti, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa; 19 Silvestro, 14 Fabbian, 4 Sangalli (C), 18 Nunziatini, 7 Peschetola; 10 Iliev, 22 Abiuso.

A disposizione: 12 Basti, 40 Raimondi; 5 Hoti, 8 Casadei, 16 Cecchini Muller, 24 Andersen, 25 Grygar, 27 Dervishi, 29 Pelamatti, 31 Curatolo, 34 Sarr, 35 Zuberek.

Allenatore: Cristian Chivu

SASSUOLO U19 (4-3-3): 12 Vitale; 73 Cavallini, 4 Flamingo, 5 Cehu, 3 Pieragnolo; 77 Casolari, 8 Arcopinto, 28 Touré; 11 Daniels, 9 Ferrara, 10 Karamoko.

A disposizione: 1 Zacchi; 18 Mata, 19 Zalli, 21 Aucelli, 23 Samele, 25 Ahmed, 27 Macchioni, 30 Kumi, 59 Diawara, 70 Abubakar, 95 Forchignone, 99 Estevez.

Allenatore: Emiliano Bigica

ARBITRO: Marco Monaldi della sezione di Macerata.

NOTE – Ammoniti: Casolari (S) al 16′, Iliev (I) al 23′, Matjaz (I) al 25′ e Flamingo (S) al 34′. Recupero: 1′ (PT).