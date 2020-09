Primavera Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Madonna

Armando Madonna Inter Primavera

Primavera in campo, c’è Inter-Sampdoria: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita che andrà in scena a partire dalle ore 13.00 e valida per la 1ª giornata del Campionato Primavera 1. Coppia d’attacco Satriano-Mulattieri confermata

LE SCELTE – Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la sfida contro la Sampdoria (qui le informazioni per la diretta TV e in streaming. A seguire gli undici scelti da Armando Madonna e Felice Tufano:

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Cortinovis, 5 Kinkoue; 7 Vezzoni, 8 Mirarchi, 6 Squizzato, 3 Dimarco; 10 Oristanio; 9 Esposito, 11 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Sottini, 14 Hoti, 15 Moretti A., 16 Sangalli, 17 Wieser, 18 Iliev, 19 Fabbian, 20 Carboni, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

SAMPDORIA: 1 Avogadri; 2 Aquino, 3 Obert, 4 Yepes, 5 Angileri, 6 Giordano, 7 Ercolano, 8 Siatounis, 9 Yayi, 10 Trimboli, 11 Marrale

A disposizione: 12 Saio, 22 Zovko, 13 Doda, 14 Brentan, 15 Gaggero, 16 Miceli, 17 Francoforte, 18 Bellucci, 19 Somma, 20 Krawczyk, 21 Sepe, 23 Napoli

Allenatore: Felice Tufano

Arbitro: Matteo Gualtieri

Assistenti: Sergiu Petrica Filip – Marco Matteo