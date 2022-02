Primavera, Inter-Sampdoria: i 24 convocati blucerchiati di Tufano per l’anticipo

Primavera, si torna subito in campo con Inter-Sampdoria. Si tratta dell’anticipo della 17ª giornata del Campionato Primavera 1 in programma domani – venerdì 4 febbraio – a partire dalle ore 14:30. Per l’occasione l’allenatore blucerchiato Felice Tufano ha convocato 24 calciatori. Di seguito la lista completa di Tufano per Inter-Sampdoria

PORTIERI – Saio, Tantalocchi e Zorzi.

DIFENSORI – Bonfanti, Migliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma e Villa.

CENTROCAMPISTI – Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Sepe e Yepes.

ATTACCANTI – Catania, Di Stefano, Leonardi e Montevago.