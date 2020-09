Primavera, Inter-Sampdoria (1ª giornata): diretta TV e streaming partita

Armando Madonna Inter Primavera

Il Campionato Primavera 1 è iniziato ieri e oggi c’è Inter-Sampdoria, debutto della formazione di Madonna a livello ufficiale nella stagione 2020-2021. Si gioca allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni: ecco come seguire in diretta TV e LIVE streaming il match della formazione Under-19.



DOVE SEGUIRE LA PARTITA – L’appuntamento è fissato per oggi – sabato 19 settembre 2020 – a partire dalle ore 13.00. Dopo aver finito la scorsa stagione un mese fa con la UEFA Youth League, l’Inter Primavera di Armando Madonna riprende con tante novità contro la Sampdoria. La sfida è valida per la prima giornata del Campionato Primavera 1 2020-2021. La partita Inter-Sampdoria Primavera verrà trasmessa in chiaro e in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del DTT e in HD su SI Smart), ma anche in LIVE streaming sul sito di Sportitalia [Sportitalia.com].

SI RICOMINCIA – Per l’Inter di Madonna è il debutto stagionale, dopo le amichevoli di questi ultimi giorni. I nerazzurri non giocano nel Campionato Primavera 1 dal 7 marzo, contro la Roma, complice l’interruzione anticipata e l’abbandono del torneo. La Sampdoria, che ora ha Felice Tufano come allenatore, ha terminato ottava nello scorso torneo. Seguite il pre-partita, gli aggiornamenti su Inter-Sampdoria e il post-partita su Inter-News.it a partire dalla tarda mattinata di oggi.