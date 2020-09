Primavera Inter-Sampdoria 1-0 al 45′: per ora decide Esposito

Esposito

Primavera in campo, c’è Inter-Sampdoria: allo stadio Breda di Sesto San Giovanni si è appena concluso il primo tempo della sfida valida per la prima giornata del Campionato Primavera. Nerazzurri in vantaggio grazie a una rete di Sebastiano Esposito

Inter-Sampdoria apre il campionato Primavera 1. Allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni i giovani nerazzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a un bel gol di Sebastiano Esposito, il cui destro secco dal limite dell’area su un pallone uscito dall’area avversaria non ha lasciato scampo al portiere blucerchiato Avogadri. Buoni ritmi di entrambe le squadre anche se con poche emozioni in questa prima frazione

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Cortinovis, 5 Kinkoue; 7 Vezzoni, 8 Mirarchi, 6 Squizzato, 3 Dimarco; 10 Oristanio; 9 Esposito, 11 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Sottini, 14 Hoti, 15 Moretti A., 16 Sangalli, 17 Wieser, 18 Iliev, 19 Fabbian, 20 Carboni, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

SAMPDORIA: 1 Avogadri; 2 Aquino, 3 Obert, 4 Yepes, 5 Angileri, 6 Giordano, 7 Ercolano, 8 Siatounis, 9 Yayi, 10 Trimboli, 11 Marrale

A disposizione: 12 Saio, 22 Zovko, 13 Doda, 14 Brentan, 15 Gaggero, 16 Miceli, 17 Francoforte, 18 Bellucci, 19 Somma, 20 Krawczyk, 21 Sepe, 23 Napoli

Allenatore: Felice Tufano

Reti: 23′ Esposito

Ammoniti: Trimboli, Siatunis (S)

Arbitro: Matteo Gualtieri

Assistenti: Sergiu Petrica Filip – Marco Matteo