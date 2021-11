Primavera, Inter-Roma 0-0 dopo 45′: Satriano ci prova ma non trova il gol

Inter-Roma in campo per l’ottava giornata del Campionato Primavera 1. Il fuoriquota Satriano è il più pericoloso nella prima frazione di gara ma senza trovare la via del gol

PRIMO TEMPO – L’Inter va vicina al gol, sprecando due occasioni d’oro prima con Satriano, che manca l’impatto con il pallone, e poi con Zanotti, che chiude troppo la diagonale. Il fuoriquota uruguayano si rende pericoloso anche su punizione dalla lunga distanza ma Mastrantonio è attento. La Roma è più pericolosa quando si tratta di calci piazzati, perché angoli e punizioni vengono battuti dall’altro fuoriquota della partita, Riccardi. Primi 45′ equilibrati in Inter-Roma e giusto risultato in parità.

0 INTER – ROMA 0

INTER U19 (3-5-2): 1 Rovida; 5 Hoti, 23 A. Moretti, 15 Fontanarosa; 2 Zanotti, 8 Casadei, 4 Sangalli (C), 14 Fabbian, 6 F. Carboni; 22 Abiuso, 20 Satriano

A disposizione: 21 Botis, 33 Delvecchio; 3 Cortinovis, 7 Peschetola, 9 Jurgens, 10 Iliev, 13 Matjaz, 16 Cecchini, 18 Nunziatini, 19 Silvestro, 25 Grygar, 29 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

ROMA U19 (3-4-1-2): 1 Mastrantonio; 15 Ndiaye, 4 Morichelli (C), 34 Keramitsis; 2 Missori, 16 Faticanti, 8 Tahirovic, 22 Rocchetti; 20 Riccardi; 29 Cherubini, 7 Voelkerling.

A disposizione: 12 Berti, 40 Del Bello; 10 Volpato, 17 Di Bartolo, 19 Dicorato, 21 Zajsek, 26 Louakima, 28 Pagano, 31 Verrengia, 32 Padula, 37 Falasca.

Allenatore: Alberto De Rossi

ARBITRO: Eugenio Scarpa della sezione di Collegno (TO).

NOTE – Ammonito: Faticanti (R) al 27′; Recupero: 1′ (PT).