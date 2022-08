Primavera, l’Inter perde con il Sassuolo 1-2 in rimonta ed esce dal torneo

L’Inter Primavera perde in rimonta 1-2 in semifinale del Torneo Memorial Lanari-Bellezza” contro il Sassuolo dei pari età.

IN RIMONTA – L’Inter Primavera non parte benissimo nel primo tempo, il Sassuolo si rende subito pericoloso. La partita è equilibrata ma nel primo tempo la sfida resta comunque equilibrata. e le squadre giocano a viso aperto. Al 38’ sul tiro di Iliev, dal limite dell’area, c’è la fortuita deviazione di Loeffen che spiazza il portiere avversario e le squadre a fine primo tempo vanno a riposo con l’Inter in vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo al 54’ il Sassuolo pareggia con cross dalla destra di Leone, sul secondo palo Pieragnolo di testa rimette a centro area dove Sasanelli, sempre di testa, non sbaglia il bersaglio. La rimonta nero-verde si concretizza al 67’: dagli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il colpo di testa di Baldari. La vittoria manda il Sassuolo in finale del torneo.

INTER-SASSUOLO PRIMAVERA, IL TABELLINO

Reti: 38’ Iliev (I), 54’ Sasanelli (S), 67’ Baldari (S).

Inter: Botis, Dervishi (58’ Marocco), Perin, Guercio, Stabile, Martini (74’ Jurgens), Stankovic (72’ Silas), Carboni (58’ Curatolo), Iliev, Sarr (58’ Zuberek), Kamate (72’ Bonavita).

A disposizione: Bonardi, Basti, Peretti, Stante, Di Pentima, Silas, Biral, Bonavita.

Allenatore: Cristian Chivu.

Sassuolo: Zacchi, Martini (60’ Cinquegrano), Pieragnolo, Loeffen, Miranda, Casolari, Russo, Abubakar (60’ Foresta), Leone (73’ Lolli), Sasanelli (60’ Baldari), Kumi.

A disposizione: Theiner, Rosa, Zaknic, Knezovic, Henriksen, Cannavaro, Lolli, Mandrelli, Pigati.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.