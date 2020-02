Primavera, Inter-Napoli (18Âª giornata): dove vederla in TV e streaming

Primavera, Inter-Napoli (18ª giornata): dove vederla in TV e streaming

Nel weekend è in programma la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20, la terza del girone di ritorno. L’Inter sarà impegnata in casa presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Ecco come seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Napoli della categoria Under 19

DOVE SEGUIRE LA PARTITA – L’appuntamento è fissato per domani – sabato 8 febbraio 2020 – a partire dalle ore 13.00. Dopo la vittoria in casa della Fiorentina, l’Inter Primavera di Armando Madonna ospiterà i pari età del Napoli Primavera di Giuseppe Angelini. In programma la sfida valida per la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20, la terza del girone di ritorno. La partita Inter-Napoli Under 19 verrà trasmessa in chiaro e in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del DTT e in HD su SI Smart), ma anche in LIVE streaming sul sito di Sportitalia [Sportitalia.com].

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Madonna si trova momentaneamente al terzo posto a quota 31 punti, preceduta dal Cagliari (38) e inseguita dalla Juventus (30). Il Napoli del neo tecnico Angelini è fanalino di coda con appena 12 punti insieme al ChievoVerona. Seguite il pre-partita, la partita e il post-partita su Inter-News.it a partire dalla mattinata di domani.