Chivu ieri ha incontrato la dirigenza dell’Inter ricevendo la promozione in Primavera, secondo “TuttoSport” avrà il compito di produrre più talenti possibili.

PRIMAVERA – Dall’Under-18 alla Primavera dell’Inter, Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore e prenderà il posto di Armadno Madonna. L’ex eroe del triplete di recente ha lavorato, con ottimi risultati, anche con l’Under-14 e Under-17. Una crescita costante, un profilo perfetto per far crescere nuovi talenti e puntare a un modello stile Ajax. Ieri l’incontro alla sede dell’Inter che ha sancito ufficialmente la sua promozione in Primavera e, di conseguenza, l’addio di Armando Madonna.

Fonte: TuttoSport – SIM.TOG.

