Primavera, Inter KO su rigore incomprensibile: 0-1 Roma! Espulso anche Satriano

Inter-Roma dell’ottava giornata del Campionato Primavera 1 termina con una sconfitta casalinga. La squadra di Chivu viene punita per un rigore a dir poco generoso, mentre De Rossi deve ringraziare il suo numero 1 Mastrantonio, migliore in campo. Tre espulsioni, tra cui quella di Satriano in pieno recupero

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), l’Inter va in svantaggio in avvio di ripresa. Al 50′ l’arbitro fischia un rigore per presunto fallo di Fontanarosa che, oggettivamente, non sembra fare nulla per causarlo. Il fuoriquota Riccardi segna dagli undici metri battendo Rovida, che indovina il lato ma non l’altezza della conclusione. La partita cambia al 51′ e aumenta il nervosismo in casa nerazzurra. All’83’ la Roma rimane in dieci per l’espulsione di Faticanti, che prende il secondo giallo per un tackle tardivo su Fabbian. All’86’ Mastrantonio si supera sulla conclusione ravvicinata di Casadei, protagonista nell’assedio finale nerazzurro. Ma non basta. In pieno recupero il numero 1 della Roma nega il pareggio anche a Satriano, che si dispera. E il nervosismo culmina nel doppio rosso prima del triplice fischio finale: espulsi Satriano e Morichelli, che battibeccano per la ripresa del gioco. L’Inter di Chivu resta a quota 12 punti, mentre l’imbattuta Roma di De Rossi va in fuga: è prima con 20 punti (su 24 disponibili!).

0 INTER – ROMA 1

MARCATORE: Rig. Riccardi (R) al 51′.

INTER U19 (3-5-2): 1 Rovida; 5 Hoti, 23 A. Moretti, 15 Fontanarosa (7 Peschetola dall’85’); 2 Zanotti (C), 8 Casadei, 4 Sangalli (16 Cecchini Muller dal 66′), 14 Fabbian, 6 F. Carboni; 22 Abiuso (9 Jurgens dal 75′), 20 Satriano.

A disposizione: 21 Botis, 33 Delvecchio; 3 Cortinovis, 10 Iliev, 13 Matjaz, 18 Nunziatini, 19 Silvestro, 25 Grygar, 29 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

ROMA U19 (3-4-1-2): 1 Mastrantonio; 15 Ndiaye, 4 Morichelli (C), 34 Keramitsis; 2 Missori (21 Zajsek dal 91′), 16 Faticanti, 8 Tahirovic, 22 Rocchetti; 20 Riccardi (10 Volpato dal 74′), 29 Cherubini (17 Di Bartolo dall’84’), 7 Voelkerling (32 Padula dal 91′).

A disposizione: 12 Berti, 40 Del Bello; 19 Dicorato, 26 Louakima, 28 Pagano, 31 Verrengia, 37 Falasca.

Allenatore: Alberto De Rossi

ARBITRO: Eugenio Scarpa della sezione di Collegno (TO).

NOTE – Ammoniti: Faticanti (R) al 27′, Morichelli (R) al 46′ e Zanotti (I) all’82’; Espulsi: Faticanti (R) all’83’, Morichelli (R) e Satriano (I) al 95′; Recupero: 1′ (PT) e 6′ (ST).