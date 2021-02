Primavera, Inter-Juventus: le formazioni ufficiali! Persyn torna in...

Primavera, Inter-Juventus: le formazioni ufficiali! Persyn torna in campo

Primavera, Inter-Juventus tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni che si sfideranno a Milano – presso il Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” – a partire dalle ore 13.00. Si tratta della partita valida per la 11ª giornata del Campionato Primavera 1. Madonna ritrova Persyn dopo l’infortunio rimediato una settimana fa. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni (C); 7 Squizzato, 6 Sangalli, 8 Casadei; 10 Oristanio; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Basti; 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Boscolo Chio, 17 Mirarchi, 18 Peschetola, 19 Lindkvist, 20 Iliev, 21 Goffi, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna

JUVENTUS UNDER 19 (4-4-2): 1 Garofani; 2 Leo, 5 De Winter (C), 6 Nzouango Bikien, 3 Ntenda; 10 Soulé, 4 Barrenechea, 8 Miretti, 11 Turicchia; 7 Sekulov, 9 Cerri.

A disposizione: 12 Senko; 13 Fiumanò, 14 Omic, 15 Verduci, 16 Mulazzi, 17 Pisapia, 18 Iling-Junior, 19 Cotter, 20 Bonetti, 21 Sekularac, 22 Hasa, 23 Galante.

Allenatore: A. Bonatti