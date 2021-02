Primavera, Inter-Juventus bloccata: in 45′ traversa, gol annullato...

Primavera, Inter-Juventus bloccata: in 45′ traversa, gol annullato e 2 infortuni

Martin Satriano – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Primavera, Inter-Juventus in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 11ª giornata del Campionato Primavera 1. Una grande azione per parte, ma traversa e fuorigioco tengono il risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 45′

PRIMO TEMPO – Pochissime emozioni nella prima frazione di partita. La Juventus colpisce la traversa al 25′ con Leonardo Cerri, bravo ad andare al tiro. Al 41′ Martin Satriano, dopo aver già sfiorato il vantaggio precedentemente, va in rete ma partendo in fuorigioco e il gol viene prontamente annullato. Nel complesso meglio la Juventus che l’Inter nella prima frazione di gioco. Nel recupero, Tibo Persyn si infortuna e deve uscire anzitempo, come già fatto inizialmente dallo juventino Daniel Leo. Dopo i primi 45′ di gioco, Inter-Juventus ancora ferme sullo 0-0.

0 INTER – JUVENTUS 0

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni (C); 7 Squizzato, 6 Sangalli, 8 Casadei; 10 Oristanio; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Basti; 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Boscolo Chio, 17 Mirarchi, 18 Peschetola, 19 Lindkvist, 20 Iliev, 21 Goffi, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna

JUVENTUS UNDER 19 (4-4-2): 1 Garofani; 2 Leo (16 Mulazzi dal 12′), 5 De Winter (C), 6 Nzouango Bikien, 3 Ntenda; 10 Soulé, 4 Barrenechea, 8 Miretti, 11 Turicchia; 7 Sekulov, 9 Cerri.

A disposizione: 12 Senko; 13 Fiumanò, 14 Omic, 15 Verduci, 17 Pisapia, 18 Iling-Junior, 19 Cotter, 20 Bonetti, 21 Sekularac, 22 Hasa, 23 Galante.

Allenatore: A. Bonatti

ARBITRO: D. Perenzoni della sezione di Rovereto (TN).

NOTE – Ammonito: Miretti (J) al 40′; Recupero: 2′ (PT).